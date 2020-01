Giorgia Palmas si sposa. Il cane mangia la lista degli invitati. VIDEO

La coppia ha iniziato i preparativi con qualche fuori programma

Di: Redazione

La bella showgirl sarda Giorgia Palmas sposerà a fine marzo 2020 il nuotatore Filippo Magnini.

L’annuncio è stato dato dalla coppia a “Verissimo”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

L’ex velina di Striscia la Notizia, 37 anni, mamma di Sofia, ha raccontato che il futuro marito, mentre erano seduti sul divano, in pigiama, “ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha fatto chiudere gli occhi e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Ero felice e commossa!”.

Il bel nuotatore si è poi inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo.

Da quel giorno la coppia ha iniziato i preparativi con qualche fuori programma: “il cane ha mangiato la lista degli invitati”.

IL VIDEO