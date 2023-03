Gianni Morandi il 30 luglio ad Alghero per l’unica tappa in Sardegna

Il cantante ha annunciato le date del suo tour estivo

Di: Redazione Sardegna Live

C’è anche la Sardegna nel tour estivo di Gianni Morandi. Il 30 luglio l’Eterno Ragazzo sarà ad Alghero per l’unica tappa nell’isola. Morandi è reduce dal tour nei palasport e proprio oggi ha annunciato le date di “Go Gianni Go! Estate 2023”, la tournèe in partenza a luglio che lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia.

Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto.

Per Alghero si delinea così il cartellone dei grandi eventi estivi. Dopo aver annunciato, tra gli altri, Biagio Antonacci e Piero Pelù ecco un altro big della musica italiana.