Monserrato. Apre il fuoco nel cortile di casa, ma viene identificato da drone della polizia locale

Sequestrati dai carabinieri fucile e munizioni detenuti illegalmente

Di: Redazione Sardegna Live

La polizia municipale aveva attivato un drone per scovare eventuali discariche abusive nel territorio di Monserrato. Tuttavia, durante un servizio di perlustrazione avviato con l'utilizzo del dispositivo elettronico, gli agenti hanno udito nitidamente alcuni colpi di fucile.

Sfortunatamente per il responsabile, tramite le immagini scaricate dal velivolo radiocomandato è stato possibile risalire a un 59enne che si trovava nel giardino della sua abitazione con un'altra persona.

L'uomo, un operaio, è stato denunciato in stato di libertà per accensioni ed esplosioni pericolose e per detenzione abusiva di armi. Chiamati a intervenire, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un fucile da caccia Beretta e 127 cartucce calibro 12, a pallini e a pallettoni, detenuti illegalmente.