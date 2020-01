Scontro auto-pulmino: ferito gravemente un 39enne

Incidente sulla strada statale 387 all'altezza del bivio per Selargius

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 13:30 di oggi, un’auto e un pulmino, si sono scontrati violentemente sulla strada statale 387, all'altezza del bivio per Selargius.

Tre le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave. Si tratta di un 39enne, conducente della vettura, trasportato in codice rosso, con l'elisoccorso, all’ospedale Brotzu.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e l'Anas per il ripristino della sede stradale.