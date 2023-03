Chiosco di ricci abusivo nel Poetto di Quartu: 16 irregolarità in dieci anni

Ben 1.200 ricci sono stati riportati in mare: ecco tutte le irregolarità contestate

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Polizia locale e gli uomini della Capitaneria di porto di Cagliari hanno effettuato un'operazione che ha permesso di smantellare un'attività di rivendita di ricci abusiva. Si tratta di un chiosco sito nel Poetto di Quartu Sant’Elena. L'intervento ha permesso di riportare in mare oltre 1.200 ricci.

A seguito delle operazioni sono state confiscate le attrezzature, mentre le centinaia di ricci sono state rigettate in una zona di ripopolamento, trasportate da una motovedetta della Guardia Costiera. Il blitz degli agenti, a seguito di alcune segnalazioni, ha permesso di constatare l'occupazione di suolo demaniale senza autorizzazione.

E' stata inoltre riscontrata una totale carenza dell’osservazione delle prescrizioni riguardanti la somministrazione di cibi e bevande. Per via di queste inosservanze i titolari sono stati sanzionati per una somma complessiva di 5mila euro. Tra le altre cose è stata evidenziata la mancanza di presupposti di tracciabilità del pescato, circostanza per la quale il commerciante era già stato multato di recente.

L'operare illecito del chiosco si protraeva ormai da anni. Ben 16 le violazioni riscontrate nei confronti dell'attività in quasi un decennio, dal 2014 al 2023.