Sassari. Quasi 20 kg di marijuana nell'ovile: arrestato allevatore

Il 50enne è stato tradotto agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri un 50enne allevatore algherese è stato arrestato a Sassari, in località Campanedda. L'uomo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito, presso il suo ovile sono intervenuti i carabinieri della locale stazione supportati dai colleghi dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, che hanno rinvenuto due bidoni contenenti quasi 18 chili di marijuana e circa 700 euro in banconote di piccolo taglio.

All’arrestato, questa mattina, durante il rito per la convalida è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari.