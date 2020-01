Cagliari. Donna investita sulle strisce perdonali

La donna è stata trasportata al Brotzu in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis.

Una 68enne di Elmas alla guida di una Volkswagen Up percorreva via Is Mirrionis in direzione via Campania.

Improvvisamente l’uomo ha investito una 69enne di Cagliari che attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 ed è stata trasferita, a bordo di un’ambulanza con codice rosso, all’ospedale Brotzu.

Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi di legge.