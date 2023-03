A Cagliari il primo museo sardo dei Lego

Dieci i temi proposti da Star Wars alla Fontana Trevi e Piazza San Marco

Di: Redazione Sardegna Live

Un museo con oltre un centinaio di opere uniche, ma anche uno shop specializzato, e autorizzato dalla casa madre, con materiale esclusivo, mattoncini sfusi e personaggi singoli per realizzare diorama Lego legati alla fantasia dei brick builders.

Dopo la chiusura della storica sede di Sestu, il museo del mattoncino più amato da bambini e adulti riapre a Cagliari. L'inaugurazione della sala espositiva è in programma domani, 31 marzo, in viale Trento 5 a Cagliari.

Nello spazio verranno proposti dieci temi espositivi per un totale di ben 500mila mattoncini. Dal castello medioevale da quattro metri di grandezza a un'intera città dedicata a I Simpson, e ancora le auto (Ferrari, Lamborghini e Fiat 500), il Colosseo, la Fontana di Trevi, le saghe Star Wars e Il Signore degli anelli, la Sardegna in miniatura con la riproduzione dell'arco sul mare di Cala Goloritzè (Baunei).

"Si tratta dell'unico museo del mattoncino in Sardegna con opere esclusive, solo frutto della fantasia degli associati - spiega all'ANSA il presidente dell'associazione Karalisbrick, Maurizio Lampis - per noi essere ora a Cagliari è un motivo di orgoglio e sarà anche un'occasione per la promozione del territorio".