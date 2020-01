Lanusei rende omaggio a Sant’Antonio Abate. Sabato l’accensione del falò

Dopo la processione ci sarà la benedizione degli animali

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno la parrocchia del Santuario della Madonna d’Ogliastra di Lanusei rende omaggio a Sant’Antonio Abate con il tradizionale fuoco.

L’appuntamento è per sabato 18 gennaio nel piazzale della chiesa. Alle 16 è in programma l’accensione del falò, un’ora dopo i fedeli si sposteranno in processione per le vie della cittadina.

Alle 18,30 il corteo tornerà in parrocchia dove verrà celebrata la messa, con panegirico del santo, celebrata da padre Fabrizio Congiu frate cappuccino del convento di Olbia e animata dal coro parrocchiale. Al termine si terrà la benedizione degli animali e il canto de Is Goccius.

La serata proseguirà con canti e balli attorno al fuoco con l’organettista Davide Cannas e degustazione di polenta, salsiccia, carne di pecora, dolci e vino.