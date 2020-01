Lanusei. Partiranno domani i lavori di riqualificazione delle circonvallazione a valle

Il cantiere creerà alcune variazioni alla circolazione

Inizieranno domani mattina i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione ai piedi del paese.

Dalle 7 di domani fino alla conclusione dell’intervento, prevista per il prossimo 5 febbraio, la circolazione stradale subirà delle piccole modifiche. Nella via Dell’Unità d’Italia, nel tratto compreso tra via Omero Lucchi e via Pietro Pistis, verrà istituito il senso unico di marcia.

Poi all’altezza dell’attività artigianale Gisellu Serrande verrà ridotta la carreggiata a una sola corsia.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano degli Investimenti Strutturali e Infrastrutturali Finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idraulico e Idrogeologico. I lavori avranno un costo di 550 mila euro.