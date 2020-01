Il Tar conferma il taglio dei posti letto all'ospedale di Ozieri

Sì anche alla chiusura della Chirurgia di urgenza e oncologica

Di: Redazione Sardegna Live

Il Tar della Sardegna conferma la riduzione dei posti letto e la chiusura della Chirurgia di urgenza e oncologica nell'ospedale "Antonio Segni" di Ozieri.

Le due sentenze sono state pubblicate ieri. I giudici amministrativi hanno respinto due ricorsi presentati dall'Unione dei Comuni del Logudoro e dal Comune di Ozieri contro la riorganizzazione della rete ospedaliera voluta dalla precedente Giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru.

L'Unione dei Comuni del Logudoro contestava la riduzione dei posti letto nell'ospedale ozierese dovuta alla nuova ripartizione approvata dalla Giunta con la delibera 59/1 del 4 dicembre 2018. Secondo la delibera il Distretto sanitario di Ozieri è destinato a perdere 70 posti letto (6 in Chirurgia generale, 13 in Medicina interna, 12 in Ostetricia e ginecologia, 6 in Pediatria, 8 in Ortopedia, 11 in Neurologia, 4 in Oncologia, 10 in Lungodegenza).

La misura "ridurrebbe fortemente l'accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini del distretto di Ozieri, costringendo i pazienti che necessitano di tali interventi a recarsi presso altre strutture ospedaliere", così una nota dell'Unione dei Comuni. Il Tar ha respinto però il ricorso sostenendo che non essendo stato ancora realizzato il taglio dei posti letto, non può essere provato che questo "determini possibili condizioni di inappropriatezza dell'assistenza ospedaliera nell'area interessata e quindi effettivi pregiudizi alla popolazione residente nei Comuni ricorrenti".

Le scelte della Regione sulla programmazione e dell'organizzazione del sistema sanitario regionale, secondo la sentenza, "possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo se risultano manifestamente irragionevoli, illogiche o contraddittorie, ovvero siano state determinate da evidenti errori di fatto, che nella fattispecie non si ravvisano".