Piovono calcinacci nell'ufficio del sindaco Truzzu

Il primo cittadino era fortunatamente in trasferta

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipedia

Piovono calcinacci nell'ufficio del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, al terzo piano di Palazzo Bacaredda. L'episodio risale a ieri mattina, quando il primo cittadino era fortunatamente in trasferta. "Ero a Nuoro per l'assemblea di Abbanoa - ci scherza su -. Diciamo che ho scelto il giorno giusto per stare fuori dall'ufficio".

Computer, sedie, scrivania e documenti ricoperti da una coltre bianca.

In giornata i tecnici della ditta manutentrice del Municipio e quelli dell'ufficio comunale effettueranno un sopralluogo per capire come intervenire per risolvere la situazione.