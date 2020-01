Alghero. Pubblicato il bando per l’occupazione del suolo pubblico per tavoli, sedie ed ecobox

Scadenza fissata al 15 febbraio

Di: Antonio Caria

Il Comune di Alghero ha pubblicato l’avviso per l’apertura dei termini relative alle domande per l’occupazione del suolo di suolo pubblico, per tavoli, sedie e ecobox, a carattere temporaneo o per prorogare le concessioni a carattere permanente rilasciate nell’anno 2019 e prorogate sino al 30 aprile di quest’anno.

La scadenza è stata fissata al 15 febbraio. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it nella sezione Servizi al Cittadino – bandi avvisi graduatorie.