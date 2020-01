Porto Torres. Finanziate 15 associazioni grazie al Bando Eventi

Rassu: “Un ulteriore riconoscimento del valore delle attività culturali, sportive e sociali”

Di: Antonio Caria

Sono 15 le associazioni di Porto Torres finanziate dall’Amministrazione comunale grazie al cosiddetto “Bando Eventi”. Contributi che salgono da trenta a quarantamila euro. Respinta una sola domanda.

“Tra le pieghe del bilancio – ha dichiarato l’assessora alla Cultura, Mara Rassu – siamo riusciti a reperire nuovi fondi rispetto a quelli già stanziati dall’assessorato, passando così dalla somma di trentamila a quarantamila euro totali da distribuire alle associazioni che hanno partecipato al bando. È un ulteriore riconoscimento del valore delle attività culturali, sportive e sociali promosse lo scorso anno da diverse organizzazioni di Porto Torres che si sono impegnate nella realizzazione di eventi, mettendo a disposizione il proprio tempo per valorizzare la città”.

“Oltre al sostegno economico – ha aggiunto –, le associazioni, e non solo quelle che hanno fatto richiesta di finanziamenti, hanno potuto usufruire di vantaggi economici indiretti, grazie alla concessione da parte del Comune del materiale per la logistica comprato con denari pubblici, materiale che integreremo con ulteriori acquisti nelle prossime settimane. È bene sottolineare, inoltre, che la distribuzione delle somme del bando è stata definita dagli uffici sulla base dei requisiti previsti dal regolamento comunale”.

Tra gli eventi finanziati Musica & Natura, il festival internazionale di musiche polifoniche Voci d'Europa, la rassegna Musica, Maestro!, gli eventi Polifonia e tradizione nella musica sacra e Vent'anni di Madrigalisti. la Barcolana Turritana, Uniti per inseguire un sogno e il Torneo nazionale open di tennis in ricordo di Sergio Cara, l’organizzazione del Campionato europeo di canna da riva, il Torneo internazionale FC Academy Quartieri Riuniti, la Festa di San Cristoforo, In cammino…, Rastha Manna, Siendi di Sasdhigna e la Festa per il decennale dei Camperisti Torres.