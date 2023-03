Violento scontro tra un furgone e tre auto sulla Alghero-Olmedo: 3 feriti, uno gravissimo

Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente nella serata di oggi sulla 127bis Alghero-Olmedo che ha visto coinvolti quattro veicoli, un furgone e tre auto, e ha causato tre feriti, di cui uno gravissimo.

Come riporta l’unione Sarda, una delle auto è stata tamponata dal furgone mentre stava per svoltare per la strada Rio Calvia. Il conducente ha perso così il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta e scontrandosi con un’altra auto.

Per il ferito più grave è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Sassari.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Alghero e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa.