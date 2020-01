Scoppia una caldaia, palazzina danneggiata e tanta paura

Una caldaia a pellet è saltata in aria non lontano da alcune bombole a gas che fortunatamente non sono esplose

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura in una palazzina di via Pertini, a Porto Torres, dove una caldaia a pellet è esplosa danneggiando la struttura. Tanta paura per i residenti ma fortunatamente nessun ferito. Nelle vicinanze della caldaia scoppiata vi sarebbero state alcune bombole di gas, che fortunatamente non sono saltate in aria a loro volta: in quel caso i danni sarebbero stati terribili.

A dare l'allarme l'inquilino residente nel seminterrato.