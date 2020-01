Consorzio di bonifica dell’oristanese: dall’1 aprile al via la stagione irrigua 2020

Possibilità di anticipo all’1 marzo per l’irrigazione di soccorso

Di: Antonio Caria

Partirà il prossimo 1 aprile, la stagione irrigua 2020. La decisione è stata presa dopo l’incontro tra il Commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese, Cristiano Carrus, Coldiretti e Confagricoltura.

Tra le novità potrebbe esserci l’anticipo all’1 marzo per garantire l’eventuale l’irrigazione di soccorso in tutti i Distretti Irrigui. “In questi mesi ho appreso che una delle maggiori esigenze degli operatori è rappresentata dall’avvio anticipato della stagione irrigua, ed è questo uno degli obiettivi che ci siamo dati dalla conclusione della scorsa stagione. Non si tratta di un’anticipazione generalizzata, ma di interventi di erogazione che saranno programmati in base alle segnalazioni degli operatori” queste le parole di Carrus.

Le domande di utenza irrigua potranno essere presentate tra il 3 febbraio 2020 e il 31 marzo.

“Per la prima volta – conclude – abbiamo dato avvio, anche se solo con interventi mirati, ad un sistema di anticipazione e allungamento della stagione irrigua. Sono certo che grazie agli interventi che abbiamo avviato, nel prossimo futuro in sinergia con gli operatori e le organizzazioni, si potrà lavorare per programmare un’anticipazione completa della stagione”.