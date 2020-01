I rifiuti ‘volano’ dal cielo, il video shock. Marcello Polastri: “Accade sempre più spesso, con i rischi per gli automobilisti”

La denuncia del presidente della commissione Patrimonio e Sicurezza al Comune di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Un post che fa riflettere, quello pubblicato da Marcello Polastri, sulla situazione dei rifiuti a Cagliari che stavolta “piovono dal cielo”, vengono anche lanciati dalle palazzine in pieno centro urbano. Ambientalista e fondatore del movimento Esplora Sardegna, Consigliere Comunale di Cagliari, Polastri preannuncia imminenti richieste di provvedimenti contro quanti creando rischio anche alle automobili di passaggio, lanciano le buste pesanti chili, sulla strada, dove poi in mezzo alla carreggiata sono costrette a deviare le automobili.

Oltre a preannunciare prese di posizione contro chi scarica immondizia, Polastri ha diffuso nella sua FanPage di Facebook un video nel quale si vedono due buste di spazzatura lanciate da una palazzina in pieno centro urbano.

“Diciamo no al lancio dell’immondizia dal cielo, per sensibilizzare? So che l’immagine è importante, preferirei il sole e il mare, altri scorci, ma a Cagliari non possiamo far finta di non vedere, e nemmeno di capire il danno che fanno certi atteggiamenti #noaliga” conclude il presidente della commissione Patrimonio e Sicurezza al Comune di Cagliari.

Le associazioni gruppo cavità cagliaritane, con la web community Esplora Sardegna si faranno portavoce in ogni dove e sede istituzionale di quanto sta accadendo nel centro cittadino stavolta per mero atteggiamento di sfida di alcuni, che penalizza tanti Cagliaritani per bene che hanno la differenziata.

VIDEO