Monserrato. Si affidano a broker per investire in criptovalute, ma vengono truffati

I due fratelli si son visti sottrarre 45mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Per sei anni hanno affidato i loro risparmi a un broker affinché li investisse in criptovalute, con la speranza che faccesse fruttare loro una cospicua fortuna. Sfortunatamente per loro, però, l'uomo si è rivelato un truffatore.

Vittime del raggiro online due fratelli di Monserrato, 42 e 40 anni, che hanno visto sparire dai loro conti 45mila euro. I due si sono rivolti ai carabinieri della Stazione di Monserrato, che insieme ai colleghi di Quartu hanno condotto le indagini.

I militari sono riusciti a rintracciare il responsabile, un 52enne di Reggio Calabria, che è stato denunciato per truffa e appropriazione indebita.

I fratelli hanno conosciuto on ine il broker, e fidandosi dei suoi consigli gli hanno affidato in diverse trance dal 2016 a oggi circa 45mila euro per l'acquisto di criptovalute, inviati tramite bonifici bancari.

Dopo tutto questo tempo i due investitori hanno tentato di riavere almeno il capitale investito, ma alla fine si sono dovuti rivolgere ai carabinieri.