Travolse mortalmente sulle strisce bimbo di 15 mesi a Cagliari, fermato nuovamente alla guida

Il sindaco Truzzu: "Sorpreso nuovamente alla guida dai vigili l'uomo che uccise il piccolo Daniel"

Di: Redazione Sardegna Live

"La Polizia Locale di Cagliari ha fermato nuovamente alla guida l’uomo che ha ucciso il piccolo Daniel sulle strisce pedonali". Così su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

"Nessuno restituirà Daniel alla sua famiglia - aggiunge il primo cittadino - ma spero che possa essere d’aiuto a restituire almeno un minimo di giustizia. Dedicato a chi non rispettando le regole pensa di farla sempre franca. Grazie di cuore ai ragazzi della Polizia Locale".

L'uomo sorpreso alla guida dalla Polizia locale cagliaritana sarebbe lo stesso che il 1° febbraio 2022, mentre viaggiava senza patente a bordo del suo scooter Honda 750, travolse il passeggino dove si trovava Daniele Ulver (15 mesi). Lo schianto avvenne a Cagliari, in via Cadello, e l'uomo, allora 37enne, si diede alla fuga senza prestare soccorso abbandonando poi il mezzo che venne ritrovato quasi subito e sequestrato dalla polizia municipale.

L'investitore, ancora in attesa di giudizio per quanto avvenuto un anno fa, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oggi è stato denunciato per guida reiterata nel biennio senza patente di guida con sanzione accessoria del sequestro del veicolo.