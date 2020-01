Auto esce fuori strada e si ribalta, in salvo un 46enne

Sul posto i soccorsi

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, in via Roma, alle porte di Desulo, nella tarda mattinata di oggi.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un professionista di 46 anni, residente a Desulo, dopo aver sfondato le ringhiere di protezione della carreggiata, è uscita fuoristrada capovolgendosi sul terreno sottostante.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono e il servizio sanitario 118. Dopo l’assistenza dell’unica persona coinvolta sul posto, si è disposto il trasferimento dell’uomo presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Per il trasferimento è stato impiegato il servizio di elisoccorso: gli accertamenti di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Desulo e dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Tonara.