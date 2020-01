UniNuoro promuove un corso formativo per tecnici per la promozione di itinerari turistici ed enogastronomici

Ecco tutti i dettagli e le info

Di: Redazione Sardegna Live

Il progetto AGRIVALUE – Valorizzazione delle produzioni tradizionali agricole ad alto valore aggiunto, parte dal presupposto che nel nuovo scenario globale si assiste ad una profonda trasformazione sociale, culturale, economica e tecnologica del territorio, ove l’alta qualità del patrimonio agroalimentare, ambientale e identitario acquisiscono un sempre maggiore rilievo.

Il progetto si rivolge a inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna ed è garantita una riserva di partecipazione alle donne pari al 55% dei posti previsti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. L’accesso ai corsi sarà subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3 del DPCM 174/94;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere sottoposto a procedimenti penali;

essere inattivo, inoccupato o disoccupato, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata;

residente o domiciliato in Sardegna;

diploma di scuola superiore;

livello di conoscenza della lingua inglese A2 (per il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo è invece richiesto il livello B2 di conoscenza di una lingua straniera);

non essere già partecipante ad altro corso di formazione professionale regionale.

Ai partecipanti sarà riconosciuta una indennità per ogni ora di frequenza pari a € 0,75 per ora.

A conclusione dei tre percorsi finalizzati al conseguimento della certificazione delle competenze è previsto un esame finale e, in caso di esito positivo, i partecipanti riceveranno un attestato di acquisizione della qualifica. Per sostenere l’esame di certificazione i partecipanti non dovranno aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso.

ISCRIZIONI. Le domande di iscrizione per il percorso formativo prescelto dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2020 esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on line e dei relativi allegati disponibili nella pagina Area Iscrizioni. Per i tre percorsi finalizzati al conseguimento della certificazione delle competenze e all’inserimento lavorativo sono previste prove selettive, che si svolgeranno nelle tre sedi, consistenti in un test di cultura generale volto a valutare il possesso delle competenze minime di base (inclusa la conoscenza della lingua inglese-livello A2) e in un colloquio motivazionale.

Saranno inoltre valutati come requisiti preferenziali: voto del diploma; ulteriori titoli di studio. Per il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo è prevista una prova selettiva che consiste in un test di cultura generale volto a valutare le competenze di base (inclusa la conoscenza della lingua straniera- livello B2) e in un successivo colloquio motivazionale che verterà prevalentemente sulle proprie idee imprenditoriali, valutate secondo i criteri di innovazione, sostenibilità, capacità e curriculum del proponente. Saranno inoltre valutati come requisiti preferenziali: voto del diploma; ulteriori titoli di studio.

PER INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA CLICCA IL LINK