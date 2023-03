Furti e rapine a Sassari, 29enne arrestato dalla Polizia

Il giovane si è reso protagonista di diversi episodi. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Bancali

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi mesi, a Sassari, aveva messo a segno diverse rapine e furti con strappo. Ora un giovane di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato riconosciuto dalle vittime.

Tra gli episodi accertati, quello avvenuto il 16 luglio dello scorso anno quando, in pieno giorno, il 29enne aveva sottratto la borsa ad un’anziana signora, dopo averla spintonata a terra, all’uscita dal mercato civico. Sempre al giovane arrestato si ritiene attribuibile un episodio verificatosi la notte tra il 3 e il 4 febbraio scorsi quando un uomo, mentre stava entrando nella propria abitazione, era stato avvicinato dal 29enne, il quale, dopo averlo afferrato per il collo, gli aveva puntato una pistola per costringerlo a consegnargli i soldi in suo possesso. In questo caso, l’immediata reazione della vittima aveva consentito alla stessa di svincolarsi dalla presa, originando però una colluttazione, durante la quale l’aggressore aveva esploso un colpo di pistola, che tuttavia non era andato a segno.

Fin dai fatti verificatisi nell’estate 2022, i poliziotti della Squadra Mobile avevano avviato l’attività investigativa, ricostruendo sia il modus operandi, sempre identico, per cui le vittime venivano raggiunte mentre erano intente ad accedere alle loro abitazioni, sia l’identikit del presunto rapinatore. La successiva attività di osservazione svolta dai poliziotti, con servizi di pattugliamento appositi, hanno consentito di individuare il 29enne, riconosciuto come autore degli episodi dalle sue vittime, in sede di riconoscimento fotografico. Ora il giovane si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.