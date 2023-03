Sorso. Auto finisce in uno scavo di cantiere: due feriti

L’incidente sulla strada provinciale 22

Di: Alessandra Leo

Incidente sulla strada provinciale 22 in prossimità della Marina di Sorso. Per cause da accertare, un’auto, dopo aver impattato le transenne, è finita in uno scavo di cantiere, provocando due feriti, entrambi a bordo della vettura.

Intervenuta immediatamente una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres. Presenti anche la polizia e il 118. I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso di Sassari per accertamenti.

Le operazioni di rimozione del veicolo sono ancora in corso.