Cagliari: al via i lavori in via Roma, traffico rivoluzionato da lunedì 27 marzo

I lavori creeranno inevitabilmente dei disagi. Tutte le modifiche al traffico previste

Di: Arianna Zedda

Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche alla viabilità a Cagliari , che porteranno a uno stop di qualche mese per consentire il rinnovo della strada tra il porto e la Marina e la realizzazione del "Centro Intermodale di scambio e di riqualificazione della piazza Matteotti e della fascia centrale " .

" Si tratta di lavori che miglioreranno la città che inevitabilmente creeranno dei disagi. L'invito, naturalmente per chi può, non parlo ad esempio dei genitori che devono portare i figli alla materna, è quello di utilizzare i mezzi pubblici o comunque di cercare dei percorsi alternativi, per non intasare le strade che già normalmente sopportano una imponente mole di traffico . al traffico Alessio Mereu .

L'Amministrazione comunale del capoluogo ha anche deciso di bloccare il traffico delle auto in una corsia di viale San Vincenzo per consentire ai mezzi di non stare in coda e svoltare verso via Is Mirrionis.

Tra le misure previste si ricorda anche l'obbligo di svolta a destra su Viale Bonaria da Via Stazione Vecchia, nuove manovre di svolta nell'intersezione tra Viale Diaz, Via XX Settembre, Via Regina Margherita e Via Pirastu. Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato portici è consentito il transito esclusivamente agli autorizzati. Prevista anche l'inversione di marcia su Via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine. Altra inversione del senso di marcia su Via Crispi, nel tratto compreso tra Via Sassari e Largo C. Felice, in direzione Largo C. Felice.

In previsione per il futuro il doppio senso di marcia su Via Roma, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Sassari. Dopo via Roma lato portici chiuderà il primo tratto di viale Trieste, anche in questo caso per lavori di rilancio dell'arteria che porta verso Sant'Avendrace.