Nuovo bando sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari

Corrias: "Non si giochi a ribasso. Fondamentale che si renda un servizio adeguato alle esigenze del nostro tempo"

Di: Redazione Sardegna Live

"C’è la nuova gara per l’assegnazione della tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Noi confidiamo che chi si aggiudicherà la gestione del servizio lo faccia senza giocare al ribasso". Lo afferma Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd.

"Per noi, sardi e ogliastrini, in un contesto di gravi difficoltà sul versante della mobilità regionale e interregionale, è fondamentale che si renda un servizio adeguato alle esigenze del nostro tempo", prosegue Corrias.

"Non tollereremo più che si debba partire alle due di notte - sottolinea il consigliere -, e che si debba attendere all’addiaccio, o che una minima avversità atmosferica costituisca l’alibi per far andar dritte le navi".

"Serve, per questo, intensificare l’iter di interventi dell’Autorità di Sistema sull’infrastrutturazione del porto, e che la stazione marittima, questa luttuosa cattedrale sul mare, diventi finalmente quel vivo luogo di accoglienza che apre l’Ogliastra sul mondo", conclude.