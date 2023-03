Discarica abusiva a Villacidro: nei guai un imprenditore

Era stata realizzata senza alcuna autorizzazione in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici

Di: Redazione Sardegna Live

Carabinieri e agenti della polizia locale hanno sequestrato una discarica abusiva di circa un ettaro nella zona industriale di Villacidro. Qui venivano smaltiti rifiuti provenienti dalle demolizioni in un'area per la quale non era stato richiesto le autorizzazioni.

La zona in cui era stata realizzata è sottoposta a vincoli paesaggistici. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, la discarica era stata realizzata alcuni anni fa senza alcuna autorizzazione e veniva utilizzata parallelamente a un altro appezzamento di terra per il quale il titolare, un 40enne, aveva i permessi.

L'uomo, un imprenditore, adesso è indagato per reati ambientali.