Quartucciu. Incendio in un cortile privato, Vigili del fuoco evitano il peggio

Il tempestivo intervento ha scongiurato la propagazione delle fiamme all’abitazione adiacente

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, questa mattina in via Tripoli a Quartucciu, per spegnere un incendio scoppiato in una struttura utilizzata come ripostiglio in un cortile privato. Danneggiata anche un’auto.

Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale supportata da un'autobotte per un totale di due automezzi e sette operatori. I Vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme all'abitazione adiacente. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza dell'area i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.