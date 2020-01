Dramma a Quartu, cuoco trovato morto in casa: ecco di chi si tratta

Per il poveretto non c’è stato nulla da fare

Di: Alessandro Congia

E’ morto a causa di un malore Sergio Cancedda, lo chef 56enne, trovato senza vita nella sua abitazione a Quartu. I familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno avvisato il 112.

L’equipaggio della Radiomobile, coordinato dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo, è intervenuto insieme ad una squadra del 115 e ai sanitari del 118.

I Vigili del Fuoco hanno forzato la porta di ingresso della casa, situata in via Giara, scoprendo poi il corpo ormai senza vita dell’uomo: i medici del 118 hanno chiarito che si tratta di cause naturali, forse un malore. Cancedda era ben stimato e conosciuto.