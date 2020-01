“Contrasto al consumo di bevande alcoliche e stupefacenti nei locali notturni”: il Movimento Cinque stelle presenta una proposta di legge

8 gli articoli. Tra le proposte, quella di migliorare la qualità dei locali notturni

Di: Antonio Caria

Sono 8 gli articoli della proposta di legge presentata ieri dai Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Desirè Manca, Michele Ciusa, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e il consumo di bevande alcoliche nei locali notturni.

Un tema allarmante che dà vita, spesso e volentieri, alle “Stragi del sabato sera”. In Sardegna i dati contenuti nella relazione annuale del 2019 della Direzione centrale per i servizi antidroga parlano di 71 minori denunciati all'Autorità giudiziaria per reati sugli stupefacenti sono stati 71 con un incremento del 9,23% rispetto all'anno precedente.

In aumento del 50% anche casi di morte provocati dall'abuso di sostanze stupefacenti. Nella proposta è contenuto l’invito alla Regione di promuovere annualmente la campagna istituzionale di informazione e di sensibilizzazione "Mi diverto sicuro”, e di un “codice etico” in cui identificare il “Guidatore designato" che si impegna a non bere alcolici e che in cambio potrebbe beneficiare dell'ingresso gratuito o scontato nei locali; la riduzione del costo delle bevande analcoliche; il divieto di ingresso in discoteca o di somministrazione di ulteriori bevande alcoliche per le persone in stato di ebbrezza; installare e/o migliorare il sistema di video sorveglianza all'interno e nelle immediate vicinanze dei locali notturni.

Infine pubblicizzare all'interno dei locali notturni le informazioni sui danni procurati dall'uso eccessivo di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope.