Santissima Trinità, in Psichiatria paziente tenta il suicidio: salvato dalla guardia giurata

Il vigilantes della Coop Service è immediatamente intervenuto nella stanza di degenza evitando il dramma

Di: Alessandro Congia

Ha sentito le urla di una addetta delle pulizie e si è subito precipitato per capire cosa stesse accadendo: un paziente stava tentando di togliersi la vita utilizzando le lenzuola del proprio letto.



Fortunatamente la guardia particolare giurata della Coop Service Vigilanza, ha evitato il peggio: è immediatamente intervenuto in aiuto anche il personale del reparto (Psichiatria 2) e il medico di guardia soccorendo l'uomo.



L'episodio è avvenuto stasera a Is Mirrionis, nel reparto dell'ospedale Santissima Trinità, già teatro anche ultimamente di numerosi episodi di aggressioni e di autolesionismo.