Più voli di Ita ad Alghero e Cagliari per Pasqua

Frequenze aggiuntive tra Linate e i due aeroporti sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Più voli da parte di Ita Airways su Cagliari e Alghero, alla luce dell'elevata domanda per il periodo delle festività pasquali. In tutto sono 20 le frequenze aggiuntive (pari a 40 voli) verso l'isola.

Nel dettaglio saranno 11 frequenze sulla Milano Linate - Alghero e viceversa (pari a 22 voli), di cui 6 nel periodo pasquale e 5 per il ponte del 25 Aprile. Nove invece le frequenze sulla Milano Linate-Cagliari e viceversa (pari a 18 voli), di cui 5 per il periodo delle festività pasquali e 4 per il ponte del 25 Aprile.

“Con questi voli aggiuntivi, Ita Airways - sottolinea la compagnia - continua a garantire i collegamenti per la Sardegna, assicurando così la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate dalla compagnia di bandiera e dai suoi vettori partner anche nei periodi delle festività”.