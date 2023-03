Lutto a Sassari per la morte del direttore dell’Accademia di Belle Arti

Antonio Bisaccia aveva 59 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte è venuto a mancare il direttore dell’Accademia di Belle Arti “Sironi” di Sassari. Antonio Bisaccia, 59 anni, era anche il presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti italiane e lo scorso anno era stato nominato presidente del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. Di origini siciliane, sei anni fa era stato chiamato a dirigere l’Accademia di Belle Arti di Sassari, incarico rinnovato nel 2000.

“Il Prof. Bisaccia ha dedicato l'intera vita alla nostra Istituzione senza risparmiare energia alcuna per la qualificazione dell'offerta didattica e la promozione dell'attività di ricerca artistica. Fino all'ultimo giorno ha lavorato, in maniera instancabile, per l'istituzione ed ha vigilato su tutte le attività in corso e quelle future senza far mancare la sua guida e la sua presenza. L'Accademia in tutte le sue componenti si stringe al dolore dei familiari e saluta il suo Maestro” si legge nel sito dell’Accademia di Belle Arti sassarese. Domani verrà allestita la camera ardente, sabato i funerali nella Chiesa Parrocchiale di Cristo Redentore di Sassari.

Tanti i messaggi di cordoglio. Ad iniziare dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Sono profondamente addolorata per l'improvvisa scomparsa del presidente del Cnam, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, Antonio Bisaccia. Sia in questa veste che come presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti e d'Arte Drammatica e Direttore dell'Accademia di Belle Arti 'Mario Sironi' di Sassari, Antonio Bisaccia è stato un interlocutore prezioso e illuminato per il ministero dell'Università e della Ricerca. Il mondo dell'arte italiana perde un maestro, una mente acuta, un professionista di grande cultura e sensibilità che fino all'ultimo ha lavorato per sostenere e rilanciare l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Ai familiari, alla comunità delle istituzioni Afam e a tutti coloro che gli hanno voluto bene desidero porgere le mie più commosse condoglianze”.

“Apprendo con grande dolore della prematura scomparsa del professor Antonio Bisaccia, e sono sinceramente vicino ai suoi cari. Il professore, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, è stata figura di altissimo prestigio, tanto da essere nominato presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie italiane e presidente del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale”. Queste, invece, le parole del sindaco di Sassari, Nanni Campus. “Con lui, in questi tre anni, abbiamo intrattenuto rapporti molto frequenti, sempre cordiali e costruttivi, nell’interesse sia dell’illustre istituzione da lui diretta, vanto non solo per Sassari ma per tutta la Sardegna, sia di tutta la comunità. La sua scomparsa è motivo di ulteriore, grandissimo e profondo rammarico per il fatto che il professor Bisaccia non potrà essere protagonista nella prossima apertura dell’ex Mattatoio di via Zanfarino, ora rinominato Ex Ma, con tutte le strutture destinate a un ulteriore sviluppo dell’Accademia e con essa della nostra Città” conclude Campus.