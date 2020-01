Elisoccorso Muravera. Caddeo: (Progressisti): “Utilizzare la piattaforma d'atterraggio dell’ospedale”

Interrogazione alla Giunta regionale: “Risolvere le criticità”

Di: Antonio Caria

Risolvere le criticità inerenti il servizio di elisoccorso di Muravera, gestito dal Servizio sanitario di emergenza realizzato dall’Areus con elicotteri è la richiesta formulata in un’interrogazione alla Giunta regionale che vede come prima firmataria la Consigliera dei Progressisti, Laura Caddeo.

Un allarme che la Caddeo ha voluto lanciare raccogliendo le preoccupazioni che arrivano dal territorio del Sarrabus: “Il servizio di elisoccorso è fondamentale soprattutto per le patologie come l'infarto, l'ictus ed il trauma maggiore, nelle quali l'efficacia delle cure è legata indissolubilmente alla rapidità dell'intervento. Per queste ragioni si rende “necessario ripristinare la piena operatività della piattaforma d'atterraggio presso l'Ospedale San Marcellino di Muravera che parrebbe essere stata trasformata in area parcheggio per autovetture, queste le sue parole.

L’intento dei Progressisti è quello di “Ripristinare un servizio di elisoccorso urgente che garantisca il rispetto dei tempi stabiliti dal Ministero della salute nel documento “urgenza-emergenza” ed eviti quindi situazioni di grave pericolo di vita per i cittadini”.