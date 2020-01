Investe un pedone, lo soccorre e poi fugge: denunciato

Sul posto la Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale in tarda serata nel centro di Cagliari. Investimento di pedone in viale Regina Elena. Un Honda Sh, guidata da un cagliaritano di 48 anni, percorreva il viale Regina Elena diretto verso piazza Costituzione. Arrivato alle strisce pedonali situate all'altezza di piazza Marghinotti, ha investito un 55enne di Caserta ma residente in città. Dopo essere caduto, il conducente del motociclo ha prestato i primi soccorsi al pedone ma poi si è allontanato prima dell'arrivo degli agenti sul posto.

Gli uomini della Polizia Locale, intervenuti sul posto, hanno immediatamente iniziato l'attività investigativa del caso, risalendo in breve tempo a identificare il proprietario del motociclo e, nell'abitazione dell’uomo, hanno trovato anche il conducente, che è stato sottoposto alla prova del tasso alcolico e che verrà denunciato per il reato di fuga.

Il pedone veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.