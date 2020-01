Consorzio di Bonifica dell’oristanese: quasi ultimate le manutenzioni sugli impianti

Carrus: “Lavori necessari e importanti”

Di: Antonio Caria

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti del Consorzio di Bonifica dell’oristanese.

“Si tratta di necessari ed importanti lavori che garantiranno una migliore gestione dell’irrigazione”, ha dichiarato il Commissario Cristiano Carrus.

Nel comprensorio sud è prevista la revisione degli impianti di Sassu per 370mila euro, la sistemazione pozzetti strada 22 Arborea per 318mila euro, del pozzetto Zirone strada 10 Arborea per 209mila euro e le Forniture pompe strada 10 Arborea per 150mila euro.

In quello nord è stato ultimato il rifacimento impermeabilizzazione vasche Pesaria – Mare Foghe per un importo 520mila euro mentre si sta per concludere la Fornitura pompe impianto Mare Foghe per 150mial euro.

Inoltre venerdì mattina Carrus incontrerà Confagricoltura e Coldiretti per la programmazione della prossima stagione irrigua.