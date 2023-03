L’Avis sorge a Viddalba: "Una nuova famiglia di persone con cuori colmi di generosità"

Si tratta della 35^ sede per la donazione del sangue nella provincia di Sassari

Di: Alessandra Leo

Da un brutto momento possono nascere anche belle realtà e forti emozioni: è proprio il caso della nuova sede Avis di Viddalba.

La 35^ sezione della provincia di Sassari è stata presentata sabato 18 marzo tra l'entusiasmo e la felicità dei numerosi volontari e della sua promotrice Pasqualina Fadda.

“Una soddisfazione unica che riempie il cuore di gioia” ha esclamato Pasqualina ai microfoni di Sardegna Live prima di raccontarci la sua storia nel mondo dell’attività più bella e solidale del mondo: la donazione del sangue.

“Ho avuto questa idea in seguito a un incidente stradale che mi toccò personalmente e in modo spietato – racconta – Le trasfusioni di cui necessitarono le persone coinvolte misero in luce la grande emergenza data dalla carenza di sangue in Sardegna”.

“Io, che sono cresciuta tra la sezione Avis di Perfugas e quella di Valledoria, ovviamente ne ero già al corrente – prosegue Pasqualina – ma quell’incidente fu la cosiddetta goccia che fece traboccare il vaso. Decisi di recarmi a Sassari a parlare con il presidente dell’Avis provinciale Antonio Dettori in merito alla forte richiesta di sangue di quei giorni e lui mi chiese perché non fondassi io una sede a Viddalba”.

Pasqualina non se lo lasciò ripetere due volte e, se fino ad allora si trattava di una semplice idea, decise immediatamente di metterla in pratica: “Ne parlai immediatamente con alcuni soci donatori e tutti furono d’accordo nel sostenermi e nel portare avanti questo progetto assieme a me – afferma con gioia - In soli 15 giorni, passammo da 24 a 41 volontari, fui investita da un entusiasmo senza precedenti. Non è facile tenere unite tante persone da un unico scopo, ma la rete che si è formata è così fitta e forte che siamo riusciti nel nostro intento”.

La sezione Avis di Viddalba venne così avviata tra l’instancabile voglia di fare e l’immensa generosità dei volontari: “Stiamo preparando uno slogan in cui verranno scritti tutti i singoli pensieri dei donatori – dice Pasqualina – inoltre nel team ci sono un medico e una psicologa che ci accompagneranno durante le giornate di sensibilizzazione dei più giovani nelle scuole per parlare della donazione del sangue e del plasma. Tengo molto a questo ultimo tema perché è poco conosciuto e vorrei tanto rappresentasse uno dei fiori all’occhiello per la sezione di Viddalba”.

Con l’occasione di intervistare Pasqualina, abbiamo conosciuto anche due dolcissime donatrici, Dorotea e Amanda.

“Ho iniziato a donare il sangue giovanissima e continuerò a farlo finché potrò – dice Dorotea – Spero di riuscire anche a invogliare le persone che ancora non lo fanno”.

“Quando dono mi sento felice – dice invece Amanda – Fare del bene è sentirsi bene, dovrebbero farlo tutti perché il sangue può davvero servire a chiunque in ogni momento della propria vita”.

Pasqualina si emoziona e con gli occhi lucidi afferma: “Mi ritengo fortunata ad avere attorno tante persone che mi aiutano e mi fanno stare bene. Nella nostra sezione non ci sono capi, non ci sono mezze misure, i donatori sono tutti donatori. Sono persone splendide che danno senza chiedere”.

“Le sezioni Avis sono tutte grandi famiglie unite – tiene a precisare la presidentessa – e per questo ringrazio e continuerò a ringraziare i soci e i presidenti di quelle di Perfugas e di Valledoria. Con loro è rimasto un bellissimo rapporto e continuerò a collaborarci perché il fine ultimo che ci lega è nobile e profondo”.

La sede dell’Avis Comunale si trova in via delle Poste 14 e sarà inaugurata a breve.