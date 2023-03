Abitazione in fiamme nella notte a Scano di Montiferro: crolla il tetto

L'abitazione, evacuata, ha riportato ingenti danni

Di: Redazione Sardegna Live

Spavento nella notte a Scano di Montiferro, dove un incendio ha devastato un'abitazione in pieno centro. Fortunatamente lo stabile è stato evacuato in tempo e non si registrano feriti.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo. L'allarme è scattato subito, lanciato dalle persone che si trovavano in casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri che hanno immediatamente provveduto ad evacuare la zona interessata e un'altra squadra arrivata da Oristano con l'autobotte.

I pompieri sono riusciti a domare l'incendio prima che devastasse definitivamente l'abitazione, terminando l'intervento alle 6 del mattino.

Ingenti i danni riportati: il tetto della casa è crollato. Sul posto anche i carabinieri che indagano per stabilire le cause.