"Il palazzo di Poste Italiane? Usato come vespasiano". Piazza del Carmine regno di spacciatori e vagabondi

L'allarme di cittadini, commercianti e residenti è unanime: "Abbiamo paura a tutte le ore"

Di: Alessandro Congia

C'è un post, del consigliere comunale Marcello Polastri che lascia spazio a pochi dubbi sul degrado attorno alla piazza, regno incontrastato di pusher e vagabondi: "Se il palazzo delle Poste centrali e larea adiacente fosse nuovamente illuminato a dovere - dice - forse chi é abituato ogni giorno ad urinare potrebbe desistere".



A far paura a commercianti e residenti della zona è il continuo spaccio di droga "al minuto", ad opera soprattutto di cittadini extracomunitari. Anche la piazza è usata come urinatoio all'aperto, la pavimentazione è sudicia e piena di bottiglie di vetro.



"Non è questione di sesso, etnia, colore, maglia - ammette Marcello Polastri - ma di buonsenso e di educazione dinnanzi all’ennesimo vespasiano pubblico improvvisato e citato anche in una mozione approvata sulla sicurezza dal Consiglio Comunale di Cagliari, prima firmataria Antonella Scarfó".