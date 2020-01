Ad Alghero lo sport è “Di tutti”

Oggi la presentazione del progetto. Salaris: “Le famiglie colgano l’occasione”

Di: Antonio Caria

2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane presso le Strutture Sportive delle Associazioni e un programma di attività diversificato per fasce d’età.

Questo l’obiettivo del progetto "Sport di tutti" promosso dall’Amministrazione comunale di Alghero in collaborazione con le società sportiva algheresi, presentato oggi a Palazzo Serra alla presenza del Sindaco Mario Conoci, dell’Assessora allo Sport Maria Grazia Salaris e dei rappresentanti delle otto società sportive che aderiscono al progetto. Boxe, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Baseball.

Nella prima fase, l'intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni, con l'avvio dell’edizione dedicata ai giovani: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, affiliate agli Organismi Sportivi, che operano sul territorio.

“Alghero cresce anche attraverso questi progetti in cui si fa sistema tra Amministrazione e società sportive, che svolgono un ruolo importante nella nostra comunità veicolando i valori sociali legati allo sport”, queste le parole del primo cittadino

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 16 gennaio. “Invitiamo le famiglie a cogliere l’occasione – ha aggiunto la Salaris – in quanto si tratta di un percorso importante per i bambini e i ragazzi. Le società sportive stanno svolgendo un ruolo fondamentale in questo ambito, facendosi carico di sostenere gli utenti per la compilazione delle domande e per recapitarle nella sede Coni di Sassari”.

il progetto prevede, inoltre, dai 9 ai 14 anni attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva mentre dai 15 ai 18 anni attività sportiva. Sarà garantita la copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti e la presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità.