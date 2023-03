“L’Ogliastra nel mio futuro”, giovane neuropsichiatra infantile racconta l'inizio della sua carriera

Maria Clotilde Melis è dirigente medico dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl

Giovane, brillante, laureata e specializzata con il massimo dei voti all’università di Cagliari, prima in Medicina e poi in Neuropsichiatria infantile. Maria Clotilde Melis, 31enne originaria di Baressa, ha un curriculum di studi che avrebbe potuto aprirle qualsiasi porta “ma io ho scelto l’Ogliastra – sorride convinta – e a distanza di qualche mese dal mio arrivo qui, posso dire con certezza che riprenderei questa decisione”.

Un’avventura iniziata lo scorso dicembre: un concorso pubblico dopo essersi appena specializzata e la possibilità di scegliere tra diverse sedi. Poi la decisione di indicare la Asl Ogliastra come prima opzione: una scelta che solo in apparenza può apparire controcorrente.

“Conoscevo già questa zona della Sardegna ed è un posto che mi ha sempre affascinato – spiega la dottoressa Melis – inoltre, mi ero informata sull’ambiente lavorativo e tutti me ne avevano parlato benissimo. Senza considerare la proverbiale ospitalità degli ogliastrini che non posso che confermare”.

Ora Maria Clotilde Melis è dirigente medico dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e si occupa di pazienti da 0 a 18 anni. Si trova a fronteggiare un range molto ampio di malattie che colpisce adolescenti e preadolescenti: dall’autismo, alla Adhd, passando per diverse tipologie di disabilità intellettive.

“C’è tanto lavoro – spiega Melis – ma stare qui mi consente di avere una crescita professionale continua, perché ho la possibilità di vedere pazienti di diversi tipi. A me piace molto il

lavoro territoriale – continua la giovane neuropsichiatra - il fatto che oltre alla presa in carico della patologia, ci sia anche un rapporto con tutto ciò che ruota intorno al paziente, come la famiglia e la scuola, per me è molto importante. Insomma - prosegue - sino ad ora sono molto soddisfatta del lavoro che sto svolgendo, mi trovo in un contesto che mi permette di migliorare, anche grazie alla collaborazione che ho instaurato con i componenti dell’équipe di questo servizio. Per il momento – continua - vedo tutt’altro che provvisoria la mia presenza qui”.

L’ottimo inserimento della dottoressa Melis è confermato anche da Rosa Pinna, coordinatrice delle professioni sanitarie del dipartimento di Salute mentale. “Siamo molto felici del suo arrivo - spiega - stiamo parlando di una professionista molto seria e preparata che si è data immediatamente da fare. Si è integrata perfettamente nella nostra équipe”.

Un gruppo di lavoro, quello dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che si può definire una piccola eccellenza a livello regionale. Non è scontato trovare altrove un team così assortito: 6 logopediste, un’assistente sociale, 2 infermiere, 2 neuropsicomotriciste, 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica ed uno psicologo. «Il nostro staff di lavoro è variegato - sottolinea Pinna – uno dei suoi punti di forza è l’integrazione che riesce ad avere con le altre strutture del dipartimento”.