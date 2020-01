Abuso di alcol fra i giovani: a Cagliari una 13enne finisce in coma etilico

Aveva bevuto vodka: trovata priva di sensi nel Terrapieno

Di: Redazione Sardegna Live

E' sempre più diffusa, anche in Sardegna, la piaga dell'alcol fra i giovanissimi. Nei giorni scorsi una 13enne è finita in coma etilico a Cagliari dopo aver bevuto della vodka. I soccorritori l'avrebbero trovata priva di sensi nel Terrapieno. Attorno a lei altri ragazzini e ragazzine, anch'essi in stato di ebbrezza.

L'adolescente è stata trasportata al Policlinico di Monserrato su un'ambulanza del 118, dove i medici del pronto soccorso si sono presi cura di lei. Dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine e sono stati avvertiti dell'accaduto i genitori della ragazzina che con le ore si è ripresa dalla grossa sbornia.

L'abuso di alcol è un problema ormai dilagante anche fra i più giovani. La mattina di Capodanno, nel capoluogo, gli operatori del 118 hanno dovuto fare gli straordinari intervenendo continuamente per recuperare giovanissimi ubriachi e sotto l'effetto di stupefacenti raccogliendoli letteralmente dalle strade e dalle piazze del centro.