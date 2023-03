Lavori sulla rete idrica a Cagliari, mancherà l'acqua: ecco dove

Intervento dei tecnici di Abbanoa martedì 21 marzo a Cagliari: sarà realizzato un secondo pozzetto d’ispezione

Di: Arianna Zedda

Intervento dei tecnici di Abbanoa martedì 21 marzo a Cagliari , in viale Trieste, propedeutico ai lavori di risanamento dell'intera condotta che saranno eseguiti nelle prossime settimane. Più specificatamente, sarà realizzato un secondo pozzetto d'ispezione.

La società avvisa che durante le operazioni, dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle zone di viale Triste, piazza Del Carmine, via Maddalena, via Sassari e il tratto di via Roma lato Stazione.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovessero essere completati in anticipo. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

Abbanoa ricorda che qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.