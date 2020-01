Schiacciato dal trattore, incidente sul lavoro nella Montana di San Leonardo

L’uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale civile di Sassari

Di: Alessandro Congia

Un brutto incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una azienda zootecnia di Monte Istevene, poco distante dalla borgata Montana di San Leonardo, a Santulussurgiu: un anziano 69enne, questa mattina, è stato schiacciato dal mezzo agricolo lasciato in moto nell’attimo in cui l’agricoltore stesso si accingeva a chiudere il cancello della sua azienda.

E’ stata la stessa vittima dell’incidente ad avvisare immediatamente i soccorsi: sul posto, oltre al 118 dei volontari Shardana di Cuglieri, anche l'eliambulanza dell'Areus e i Carabinieri della stazione locale: l’anziano agricoltore è in prognosi riservata al Cto di Sassari, ma parrebbe, secondo i medici, non sia in pericolo di vita.