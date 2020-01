Trasporti. Arrivare in Ogliastra è ormai un’odissea

Aeroporto chiuso, porto verso la paralisi e strade in pessime condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

I trasporti da e per l'Ogliastra fanno acqua da tutte le parti. Arrivare alla costa Orientale centrale per via terra, mare o in volo sta diventando praticamente impossibile. L’aeroporto di Tortolì è ormai abbandonato a se stesso da diversi anni, l’ultimo volo risale al 2011.

Anche il porto rischia la stessa fine: se non ci sarà il rinnovo della continuità territoriale non ci saranno più arrivi e partenze a bordo dei traghetti.

Le cose non vanno bene neanche via terra. Il tratto ogliastrino della strada statale 125, in particolar modo quello che collega Tortolì a Bari Sardo è uno tratti più trafficati ma anche pericolosi e seminato di croci. I cantieri per la realizzazione della nuova strada, con una carreggiata più larga e sicura sono iniziati diversi anni fa, ma non sono mai stati completati.

Dall’altro lato invece la strada provinciale Villagrande-Tortolì (che s’affaccia sulla statale 389 che conduce a Nuoro) non permette certo agli automobilisti di viaggiare tranquilli e rilassati. Anche in questo caso si fa slalom tra buche, curve pericolose e carreggiate strette.

Gli appelli ai vari politici di turno si susseguono da anni. Ma la situazione non migliora e resta paralizzata.