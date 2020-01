Solinas incontra il nuovo arcivescovo di Cagliari: “Concreto sostegno alle diocesi sarde”

Il Governatore: “Costante collaborazione con la Chiesa sarda”

Di: Antonio Caria

Da ieri, Cagliari ha un nuovo arcivescovo: si tratta di Monsignor Giuseppe Baturi catanese nato il 21 marzo 1964 e ordinato sacerdote nel 1993, che prende il posto di Monsignor Arrigo Miglio.

Ieri la cerimonia di ordinazione in una Basilica di Nostra Signora di Bonaria praticamente strapiena di fedeli. Il giorno prima, Monsignor Baturi ha avuto un incontro con il Governatore della Regione, Christian Solinas.

“Con la Chiesa sarda – queste le parole del presidente – abbiamo subito avviato e rinsaldato un dialogo produttivo in uno spirito di costante collaborazione. L’attenzione della Giunta per un concreto sostegno alle diocesi di tutta l’Isola è massima, come dimostrato dal recente stanziamento di importanti risorse destinate a creare nuovi oratori, presidi di formazione e cultura nel territorio e centro di crescita e di sviluppo per le nostre nuove generazioni. A monsignor Baturi vanno i migliori auguri, miei e di tutta la Giunta, per un sereno e proficuo lavoro”.