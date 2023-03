Direttore carcere minorile di Quartucciu: "Questo posto è una comunità con le sbarre"

Zucca ha risposto alle accuse mosse dalla Garante Irene Testa: "E' vero che la struttura è fatiscente, ma non si può definire questo posto peggio di un canile. I ragazzi mi hanno detto: 'allora noi siamo dei cani'?"

Di: Arianna Zedda, foto OSAPPoggi

Il direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Quartucciu, Enrico Zucca , ha incontrato oggi la stampa in occasione della Giornata Solidale . " Mi piace chiamare questo posto una comunità con le sbarre , e non un carcere. Una definizione coniata proprio da uno dei ragazzi ospiti della struttura. Qui i ragazzi stanno bene, sono impegnati durante il giorno in tantissime attività" .

Zucca, durante la conferenza, ha risposto alle accuse mosse di recente dal Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna, Irene Testa , che aveva visitato l'istituto definendolo " un ammasso di ferro vecchio e peggio di un canile , fatiscente e pericolante che andrebbe chiuso al più presto ".

"E' vero che la struttura è fatiscente - ha precisato Zucca - su questo la dottoressa Testa ha ragione. Avrebbe bisogno di interventi urgenti, per esempio quest'inverno siamo rimasti senza riscaldamento e senz'acqua per un periodo, ma non si può definire questo posto peggiore di un canile. I ragazzi per primi ci sono rimasti maschi e mi hanno detto: 'allora noi siamo dei cani? Questo non ci piace e soprattutto non ci piace che non venga detto tutto quello che facciamo e il clima che si respira qui'. Vogliono venire dalla penisola perché qui si fanno tantissime attività e con il personale penitenziario, gli educatori, il sacerdote, ecc, c'è un ottimo rapporto. Qui c'è lavanderia, la falegnameria, la cucina, il giardino, fanno sport. Tutti ci impegniamo affinché i ragazzi stiano bene perché devono affrontare bene questo momento delicato della loro vita. La privazione della libertà è la condanna che hanno avuto. I ragazzi devono capire prima di tutto che hanno sbagliato, che hanno una pena da scontare, soprattutto per rispetto delle vittime. Ma poi qui vengono rieducati per essere pronti ad andare in una comunità e reinserirsi nella società".

Sul tema si è espresso anche padre Gabriele Biccau . " Il nostro obiettivo è quello di creare un clima familiare, di comunità, di amicizia, di solidarietà. E' bello quando un ragazzo qui compie 18 anni e prepariamo una festa tutti insieme. Qualcuno di loro mi ha detto: 'non avevo mai festeggiato così bene un compleanno' .