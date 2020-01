Tutti gli stipendi dei parlamentari sardi: Pittalis è il paperone

La grillina Scanu da 4mila a 77mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Pietro Pittalis (Fi) è il più ricco dei parlamentari sardi. Seppure la sua dichiarazione dei redditi non è stata ancora caricata sul sito della Camera, è lo stesso avvocato nuorese a confermare che la cifra dichiarata nel 2019 (riferita al 2018) si aggira fra i 215 e i 230mila euro come quella dell'anno precedente. Al secondo posto un altro forzista, l'ex sindaco di Cagliari Emilio Floris, che è primo a Palazzo Madama con 153mila euro. Segue il senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca con 143mila euro.

Il secondo deputato più pagato è il pentastellato sassarese Mario Perantoni (107mila euro), appena dietro il concittadino Gavino Manca del Pd con 99mila euro. Il grillino cagliaritano Andrea Vallascas ha guadagnato 98mila euro così come la collega di partito Emanuela Corda. A 93mila euro la dem Romina Mura e l'ex governatore della Sardegna Ugo Cappellacci (Fi). Poi ancora due pentastellati: Pino Cabras 89mila euro e Alberto Manca 83mila euro (contro i 31mila di un anno fa). Lucia Scanu, anche lei del M5s, nel 2018 dichiarava 4.620 euro mentre oggi ne guadagna 77.417. I colleghi di partito Mara Lapia e Nardo Marino sono a quota 76mila così come Salvatore Deidda (Fdi) e Andrea Frailis (Pd). Non sono ancora ufficiali i dati relativi al leghista Guido De Martini (che avrebbe guadagnato la stessa cifra del 2018, quando dichiarava 82mila euro) e ai grillini Luciano Cadeddu e Paola Deiana.

Fra i senatori, dopo Floris e Cucca, il dimissionario Christian Solinas che ha lasciato Roma per la presidenza della Regione e dichiara 99mila euro. Il grillino Ettore Licheri è a quota 95mila mentre il compagno di partito Gianni Marilotti guadagna 89mila euro. Seguono altri tre del M5s: Vittoria Bogo Deledda 85mila, Elvira Lucia Evangelista 80mila e Emiliano Fenu 72mila euro. La leghista Luna Lunesu, subentrata a Solinas, è la più "povera" con 48mila euro.