Rapina al market Md, banditi a volto coperto e armati di fucile fuggono con l’incasso

Indagini dei Carabinieri

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto nella tarda serata, in via Mascagni, a Uta, dove due rapinatori (col volto travisato e armati di fucile), sono entrati all’interno del discount Md e hanno intimato ai commessi di farsi consegnare il denaro in cassa.

Denaro (ancora in corso di quantificazione) che è stato portato via dai malviventi, asportando un registratore di cassa prima di darsi alla fuga. Forse ad attenderli in auto, all’esterno del centro commerciale, c’era un complice: sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Iglesias che hanno ascoltato sia i dipendenti dell’Md e alcuni testimoni presenti al momento dell’episodio.