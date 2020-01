Mistero sulla morte di un 48enne a San Michele, si attendono nuovi esami per conoscere le cause del decesso

La vittima era ben conosciuta e stimata nel quartiere di via La Somme e Podgora, a San Michele

Di: Alessandro Congia

Per conoscere la causa del decesso del 48enne, Roberto Bollea, trovato senza vita qualche giorno fa in un’abitazione in via La Somme, serviranno ulteriori esami oltre all’autopsia già disposta dal magistrato. Per ora è stata disposta la restituzione della salma ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali: come è morto Roberto? Cause naturali? L’assunzione di qualche sostanza letale?

L’uomo aveva trascorso la notte di Capodanno con la compagna e con i figli, nella casa di San Michele, poi la mattina seguente sarebbe andato a trovare un conoscente sempre nella stessa zona: dopo alcune ore però il suo corpo è stato trovato in casa senza vita.

La Polizia, (la squadra Volanti e la Mobile), in queste ore sta cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita: sul profilo social Facebook (da cui è tratta la foto pubblica), sono tanti i post di affetto di chi lo conosceva e gli voleva un gran bene.